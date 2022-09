Luz contra sonido

Cada primavera, la Gran Cordillera Divisoria alberga un acontecimiento mágico. Después del atardecer, las luciérnagas bioluminiscentes emergen de los rincones más oscuros del bosque por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, no están solas ni del todo seguras. Los oscuros murciélagos insectívoros de nariz de hoja que salen de su nido capturan luciérnagas en pleno vuelo, mostrando, entre destellos de luz y ultrasonidos, un impresionante y acrobático espectáculo aéreo.

Fotografía finalista en la categoría Animals in Nature del certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2022