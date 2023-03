No todo es genial en el reino de los osos polares. Huérfano es la palabra que empleada para describir a un niño que ha perdido a sus padres. Sin embargo, no existe una palabra para una madre que ha perdido a sus hijos. Esta hembra de oso polar hambrienta y sus dos cachorros jóvenes no habían comido nada en mucho tiempo, ya que el hielo se derritió antes de lo normal. Debido a la hambruna extrema, la leche de la madre se secó hace mucho tiempo y dos días después de que tomarse esta foto, su autor, Roie Galitz escuchó informes de que ambos cachorros habían fallecido. La fotografía es un testimonio del impacto del cambio climático.

Fotografía de la serie ganadora en la categoría: The Art Of Monochrome del certamen Travel Photographer of the Year 2022