Un llanto de dolor

Hice esta foto a primera hora de la mañana en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. La imagen es el testimonio de cómo el descuido humano puede destruir un entorno, incluso un hábitat protegido. En 2011 debido a la negligencia de un turista, se inició un incendio y se quemaron 17.600 hectáreas de bosque.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría Man and Nature de la competición Nature Photographer of the Year 2020