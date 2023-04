A medida que las comunidades indígenas se asentaron junto a los ríos del Amazonas, los delfines de río comenzaron a vivir más cerca de las poblaciones humanas, e incluso a alimentarse de los restos de su comida.

Durante siglos, l os frecuentes avistamientos de delfines han conducido a cuentos como el del boto encantado, que narra que estos delfines rosados son la reencarnación de grandes guerreros indígenas que por la envidia de los dioses fueron condenados a vivir en las aguas de la Amazonia. También que cuando los hombres de las tribus se hallan celebrando durante el mes de junio sus fiestas natalicias, estos delfines aprovechan para adoptar su forma humana y seducir a sus mujeres.

Sin embargo, esta leyenda tiene un lado mucho más oscuro, ya que a menudo se ha empleado para excusar embarazos después de que las mujeres fueran agredidas u obligadas a prostituirse. "Si bien los botos son generalmente venerados como criaturas míticas, también muchos esposos despechados han asesinado a muchos de estos delfines rosados a causa de estas historias", cuenta la fotógrafa Kat Zhou, autora de esta espectacular imagen.