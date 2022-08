Lento pero seguro

"Se me ocurrió tomar esta foto cuando encontré a este pequeño caracol caminando entre unas hojas secas en el suelo", cuenta su autor, Rubén Pérez Novo. "Tan pronto como vi el caparazón semitransparente del caracol supe que quería una luz de fondo fuerte, las hojas secas también translúcidas eran perfectas para ayudar a la composición",

"Tomé tres hojas del suelo y dispuse detrás de ellas dos flashes retroiluminados con un difusor cada uno. Después de cerrar el diafragma y ajustar el ISO y la velocidad, ajusté la potencia y la distancia de los flashes para una buena iluminación. Finalmente, esperé a que el caracol pasara por un lugar interesante para la composición".

"La foto fue tomada una mañana de verano en un área sombreada entre algunos árboles. Esto me ayudó a poder usar solo la luz de los flashes para la exposición. En este caso la iluminación para esta foto es exclusivamente artificial, lo que te permite tener un control total sobre la luz".