El lenguaje del hielo

El lago Baikal es conocido no solo por sus enormes reservas de agua dulce pura, si no también por su hielo perfectamente transparente que a veces alcanza un espesor de más de un metro y en el que constantemente se forman nuevas grietas debido a los cambios de temperatura. El sonido que se produce al resquebrajarse el hielo y formarse estas grietas dotan al lago de vida propia.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría: Landcapes and Earth Elements del Concurso Travel Photographer of the Year 2020