En esta imagen, el fotógrafo Agorastos Papatsanis compone una escena de cuento de hadas en los bosques del Monte Olimpo. Disfrutando de la interacción entre hongos Papatsanis quería crear una escena mágica. Esperó a que el sol se filtrara a través de los árboles e iluminara el agua en el fondo, luego usó una lente gran angular y flashes para resaltar las formas laberínticas de estas colmenillas.

Las colmenillas son consideradas tesoros gastronómicos en muchas partes del mundo porque son difíciles de cultivar, pero en algunos bosques florecen naturalmente.