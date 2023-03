Año tras año, el mismo espectáculo natural tiene lugar en el casquete polar de Groenlandia. A medida que se acerca el verano, aparecen grandes lagos de agua de deshielo que son drenados hacia el mar por una red de arroyos, ríos y grietas.

El agua filtra todos los colores espectrales de la luz del día hasta que solo quedan los tonos azules, que se dispersan y reflejan en el fondo helado de los lagos.