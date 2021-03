En marzo de 2020 volé a Palau para bucear durante dos semanas. Mientras estaba allí las fronteras cerraron debido a la Covid-19, por lo que no pude volar de regreso hasta 3 meses después. Ha sido un hermoso periodo: spots de buceo donde antes podías coincidir con 50 personas los visité solo. He estado en el lago de las medusas 4 veces. Por lo general, una sesión de snorkel dura 45 minutos debido a la gran cantidad de turistas. Pero como estaba solo pude nadar hasta durante 3 o 4 horas seguidas. Antes de la primera inmersión, el guía me dijo: "nada hasta el centro del lago, allí verás medusas". En el centro, encontré solo una docena de ellas y estaba molesto. La segunda vez me llevé un dron y sobrevolé el lago. 2 millones de medusas, sobre las cuales leí en Wikipedia, se reunieron en un pequeño grupo cerca de la orilla en el otro extremo del lago, a unos 500 metros de distancia. Cogí la cámara y nadé. Tuve que trabajar con las aletas durante 20 minutos hasta que terminé en una verdadera sopa de medusas. Ahí es donde tomé la foto de este increíble panorama.

Fotografía ganadora del tercer premio en la categoría: Wide Angle de la competicionUnderwater Photographer of the Year 2021