Tratar de dejar atrás a tus oponentes con una cabra decapitada encajada entre tu pierna y tu caballo, puede que no se adapte a tu ideal de un juego divertido, pero en Kirguistán, recibe el nombre de Kok Boru y es el deporte nacional. Organizados en dos equipos de cinco, a veces muchos más, los jinetes corren de un extremo del campo a otro persiguiendo aquel con la cabra y cuya única intención es sumar un punto arrojando el cuerpo de 20 kilos al Tai Kazan, las porterías situadas a ambos extremos del campo.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría: People of the World del concurso Travel Photographer of the Year 2020