El jefe indio de los mares

El pez indio rojo debe su nombre a la forma en que se parece a los penachos de guerra de los líderes nativos de América del Norte. "Quería enfatizar la apariencia noble de este animal y experimenté con varias técnicas de iluminación para producir este retrato temperamental", explica Nicolas Remy, autor de la imagen. "Este efecto fotográfico se obtiene en la cámara con una sola exposición".

Conocido como el pez indio rojo, Pataeticus fronto, que es como se conoce a este pez según su nomenclatura científica, curiosamente debe su nombre a un genio o divinidad de origen egipcio, después fenicio y que al final, fue adoptada también por los griegos. Así, Pataeticus deriva de la voz griega "pataikos" y frontos hace referencia a la gran aleta dorsal que nace de su frente hasta su cola.