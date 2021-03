Un invasor con garbo

En el Océano Atlántico el pez león es una especie invasora y desafortunadamente encontrarse a sus larvas pelágicas es algo muy común durante las inmersiones en aguas oscuras. Este individuo exhibía una coloración más hermosa de lo habitual, por lo que me propuse intentar capturar sus aletas a pantalla completa. Se trata de una tarea desafiante, no solo porque evitan las luces brillantes y por lo general intentan huir, sino también porque ensanchan completamente sus aletas en una postura defensiva de forma muy esporádicamente y solo por breves instantes de tiempo. Tuve mucha suerte de poder capturar a este individuo en particular en todo su esplendor.

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Macro en la competición Underwater Photographer of the Year 2021