Intento fallido

"Era una cálida tarde de septiembre de 2018. Estaba con mis invitados del safari fotográfico a orillas del río Mara, con la esperanza de ver un buen cruce antes de que terminara el día. Una manada de cebras comenzó a juntarse cerca del río, el sol estaba debajo de una nube muy oscura, y recuerdo que seguía deseando que la nube pasara para que nos dieran los hermosos rayos de sol", cuenta el fotógrafo Clement Kiragu, autor de esta imagen. "Junto al río, vi la cola de la leona. Inmediatamente aconsejé a mis invitados que se concentraran en ella cuando de repente saltó a la acción como se esperaba. Fue una oportunidad fotográfica única, sin embargo, la cacería fracasó, como el 75% de los intentos de cacería de leones. Casi podías sentir la decepción en su postura. Sola, en una gran nube de polvo".

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría Black and White de la competición Nature Photographer of the Year 2021