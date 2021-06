Huellas de sal

El lago Eyre, conocido oficialmente como Kati Thanda-Lake Eyre es el lago salado más grande de Australia, pero solo se cubre de agua una vez cada ocho años. Una vasta llanura de sal domina el paisaje con los patrones que deja el agua al retroceder. Los manantiales de perforación natural emergen a través de estas llanuras creando enormes patrones de azules pastel, amarillos y rojos a medida que el agua empujada hacia arriba a través de la costra de sal crea anomalías visuales.

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Landcapes and Earth Elements del Concurso Travel Photographer of the Year 2020