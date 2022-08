La tarántula del árbol india -Poecilotheria regalis- es una tarántula bastante grande. La distancia entre sus patas pueden superar los 18 centímetros. Pero esta especie también es una mascota muy popular entre los entusiastas de las tarántulas y a pesar de su velocidad y su potente veneno, a menudo es buscada por su apariencia distintiva.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría Other Animals de la competición Nature Photographer of the Year 2021