Fundido a verde

Esta fotografía fue tomada en la Reserva Natural de Guangdong Gaoming Lutian, en China, a principios del verano, cuando los insectos entran en la temporada de reproducción. Esta araña se esconde bajo las hojas de un platanero verde. Sus pequeñas crías de un color esmeralda acaban de eclosionar de sus huevos, también de un tono aceitunado, y que se funden en el verdor de las hojas de la planta que los sustenta.

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría Other Animals del certamen Nature Photographer of the Year 2020