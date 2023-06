"Para capturar esta foto, llegué antes de la hora azul y tan pronto como aparecieron las primeras estrellas, con algo de luz aún iluminando el paisaje, tomé las imágenes para el primer plano", cuenta Gonzalo Javier Santile, autor de esta impresionante fotografía. "Más tarde, cuando estuvo completamente oscuro, tomé las fotos verticales del cielo."

"Como la Vía Láctea ya estaba muy baja en esa época del año, tuve que darme prisa. Alineé mi star tracker y la acción comenzó. En la imagen se pueden ver las formaciones rocosas, las aberturas en las rocas de este área del desierto de Cafayate conocidas como "Las Ventanas", y los pequeños cactus, que son la única vegetación en el lugar. Pude capturar los colores rojizos de las nebulosas y más detalles en el cielo nocturno gracias a la combinación de un star tracker y una cámara astromodificada."