Esquivando el río

"Durante la pasada primavera fuimos muchas noches al Amsterdamse Waterleidingduinen para buscar zorros y sus cachorros. Debido a las frecuentes visitas pudimos conocer un poco más sobre el comportamiento de algunos de ellos. Este zorro cruzaba este puente regularmente en primavera. Para tratar de encontrar el ángulo adecuado para la imagen que tenía en mente, decidimos ir a un punto más alto. Tuvimos que esperar bastante, pero decidimos quedarnos más tiempo. La luz y el ambiente con los patos de fondo eran geniales. Por fin vimos al zorro del comprobando si era seguro cruzar el puente. De repente decidió hacerlo y pude tomar esta foto."

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría Nature of the "lage Landen" de la competición Nature Photographer of the Year 2021