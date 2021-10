Esperanza en un bosque arrasado

Decidí que los incendios en Australia era una historia que tenía que documentar. Específicamente las historias de los animales, tanto domésticos como salvajes, que estaban sufriendo y muriendo como resultado de ellos. Tome la decisión y 24 horas después estaba en un avión de camino.

Volando sobre Australia, pude ver un continente ahogándose en humo. Pasé dos semanas trabajando muchas horas con un equipo maravilloso para tener acceso a los sitios quemados, presenciar los rescates y las misiones veterinarias. Fue un honor y un placer asociarme con la organización Animals Australia, que fue fundamental para proporcionar acceso a donde lo necesitaba.

Esta foto fue tomada en Mallacoota, Victoria. Curiosamente, este es el pequeño pueblo donde se crió mi padre, un australiano. Incluso conocí a uno de sus amigos de la infancia, que estaba ayudando a proporcionar un espacio para la alimentación de los animales salvajes en riesgo de morir de hambre durante la catástrofe.

Cuando vi este canguro gris oriental y su cría en la bolsa estaba a unos 30 metros, y sabía que podría obtener una fotografía fantástica. Cualquier fotógrafo puede imaginar la duración de esos momentos. Mientras caminaba lentamente hacia el lugar que sabía que tenía que estar muy atenta para obtener esta toma. Caminé lentamente y ella me miró. Preparé mi cámara con la configuración que quería y finalmente llegué a al lugar. Tomé algunas fotos. Luego tuve tiempo de agacharme y tomar esta, la que había imaginado. Entonces... la canguro saltó a la plantación de eucaliptos quemada. Era una de las afortunadas supervivientes, aunque se estima que 3000 millones de animales murieron a causa de estos incendios cataclísmicos.

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría Man and Nature de la competición Nature Photographer of the Year 2020