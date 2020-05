Una escuela de tiburón limón

Las Bahamas han sido un santuario de tiburones desde 2011, pero los manglares aún no están protegidos y ahí es donde estas crías de tiburón limón pasan los primeros años de sus vidas. "Estaba parada en el agua hasta las rodillas, tratando de mantener mi cámara quieta, esperando a los tiburones. Intentar no moverme cuando hay mosquitos y moscas de arena zumbando a tu alrededor fue probablemente la parte con la que más luché en ese momento. Tras menos de una hora, los pequeños depredadores se acercaron y finalmente nadaron alrededor de mis pies y mi cámara, chocando contra mí e intentando probar mis luces estroboscópicas. Son pequeños curiosos, pero necesitas tiempo para ganarte su confianza. Me encanta observarlos en su hábitat natural y eso es lo que quería capturar" comenta la autora de la fotografía.