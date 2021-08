El escondite perfecto

Un par de penetrantes ojos azules miran desde detrás de una brizna de hierba mientras un caballito del diablo juega al escondite. Con los dos ojos prominentes a ambos lados del tallo, el caballito del diablo fracasa en su intento de mantenerse oculto.

"He estado tomando fotografías macro de insectos durante varios meses y recientemente advertí la presencia de caballitos del diablo mi zona, así que decidí levantarme temprano con la esperanza de ver algunos antes de que se volvieran demasiado activos", cuenta Dean Bryant, autor de la instantánea. "Encontré uno casi de inmediato y mis pensamientos iniciales fueron: ¡por favor no te muevas! ¡Por favor, no te muevas! Con la combinación de lentes que uso tengo que acercarme a tan solo unos centímetros del sujeto. Afortunadamente, como era temprano, no se movió de inmediato y logré obtener unas 6 fotos antes de que finalmente se fuera volando. Luego regresé a casa con gran entusiasmo esperando tener al menos una imagen enfocada". "Esto demuestra que no necesitas equipos costosos para tomar fotos como esta. Mi cámara era de segunda mano y, en total el equipo que usé costó un poco más de 450 euros. Pese a ello salgo casi todos los días a obtener nuevas imágenes y disfrutar de la fotografía. Esta ha sido por mucho, mi imagen más popular en las redes sociales".