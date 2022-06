El equilibrista

En esta fotografía podemos observar como un panda rojo -Ailurus fulgens- se desplaza entre los maderos de una escala con el equilibrio de un felino. No obstante el título de la imagen no alude a las cualidades motrices de este animal, si no a la situación a la que este mamífero, el único representante de la familia Ailurus, ha de hacer frente en la actualidad.

De este modo, la especie se encuentra clasificada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Natulareza. Según los últimos censos, y en solo 3 generaciones -aproximadamente 18 años-, las poblaciones de panda rojo han disminuido cerca de un 50%. De hecho, se calcula que en el transcurso de las próximas 3 generaciones este declive continúe y probablemente se intensifique debido a que sus poblaciones se encuentran muy fragmentadas.

Además, la alimentación de Ailurus fulgens se basa muy estrictamente en una dieta rica en bambú, una especie vegetal que muestra periodos de floración masivos, pero no obstante, seguidos una muerte rápida. Todo ello, unido a la cada vez más creciente ocupación del ser humano de sus habitats y a causa de enfermedades especificas muy agresivas con la especie como el moquillo canino -letal para los pandas rojos- podría dar lugar a que en muy poco tiempo dejemos de ver a esta especie haciendo equilibrios en las copas de los árboles.