Una ardilla gris entra en estado de alerta en el momento en que dos polluelos de cernícalo se posan a la entrada de su madriguera. Los pájaros, de apenas un mes de edad, finalmente volaron a diferentes ramas del árbol después de que la ardilla asomara la cabeza y agarrara por las plumas a uno de ellos, dejando claro que no los quería en las inmediaciones de sus dominios.



El encuentro entre los polluelos y la ardilla tuvo lugar en el pueblo de Corstorphine, Escocia, y fue capturado por el fotógrafo Ross Forsyth. "Creo que a la ardilla simplemente no le gustó que los dos cernícalos estuvieran en su nido y solo estaba tratando de asegurarse de que entendían la situación", declara. "He estado fotografiado a esta familia desde mayo, cuando los polluelos eran tan solo un par de huevos en un nido, y los he visto crecer; presenciar este breve momento de su vida fue fantástico y a la vez cómico".