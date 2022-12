En esta fotografía, Daniel Mideros toma un retrato conmovedor de un hábitat que desaparece y con el sus habitantes. Para ello, Mideros instaló cámaras trampa a lo largo de un corredor de vida silvestre utilizado por los llamados osos de anteojos o andinos -Tremarctos ornatus- para llegar a las mesetas de gran altitud. Colocó las cámaras para mostrar el paisaje natural que desaparece con el hermoso animal enmarcado en el corazón de la imagen.

Estos osos, que se encuentran desde el oeste de Venezuela hasta Bolivia, han sufrido disminuciones masivas como resultado de la fragmentación y pérdida de hábitat. En todo el mundo, a medida que los humanos continúan construyendo y cultivando, el espacio para la vida silvestre se reduce cada vez más.