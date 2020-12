Un día para recordar

Hace unas pocas semanas se cumplieron 10 años de la toma de esta emblemática y significativa fotografía para Eduardo García, autor de la misma. El fotógrafo cuenta que en su momento, capturar esta instantánea de una impresionante nube lenticular en todo su apogeo sobre el Teide, marcó un antes y un después en sus aventuras y desventuras con una cámara. "Aún recuerdo como si fuera ayer mis comienzos llenos de altibajos, pero también, como no, de enormes satisfacciones" nos cuenta. "Y está es una de las segundas" añade orgulloso. "Probablemente no vuelva a tener la oportunidad de captar algo parecido o similar, pero siempre me quedará en mi recuerdo el momento que tuve la fortuna de vivir aquel día, y aunque suene a tópico: "Los recuerdos son solo eso, recuerdos; pero personalmente, esto transciende más allá de los mismos".