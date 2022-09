Cuando seas padre... comerás ciruelas

Tras meses de confiar su progenitor, observarlo y aprender a tomar los alimentos de la selva tropical australiana, un polluelo de casuario intenta tragarse una gran ciruela de casuario (Cerbera floribunda). A pesar de la ya precisa técnica del joven, la fotografía capturada posteriormente muestra que el polluelo no pudo tragarse la fruta entera en esta etapa tan temprana de su vida.

Fotografía finalista en la categoría Animals in Nature del certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2022