Cristales ínfimos

"Esto es un micrometeorito colocado sobre un granate facetado igualmente minúsculo. Estos elementos son más pequeños que la mayoría de los granos de arena, midiendo de 1/3 a 1/2 milímetro de diámetro. Fotografiar objetos a esta pequeña escala requiere cientos de imágenes enfocadas a gran aumento. La iluminación también es un desafío: lograr la luz reflejada del micrometeorito mientras se ve la luz transmitida a través del granate requirió un largo proceso de experimentación".

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Micro del certamen Close up Photographer of the Year 2021