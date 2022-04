Cópulas subacuáticas

"Para algunas especies de damiselas, la puesta de huevos es una tarea difícil. Lo hacen bajo la vegetación sumergida para que sus huevos no queden expuestos al aire. La hembra baja profundamente en el agua mientras el macho sujeta el cuello de la hembra con un órgano especial en la punta de su cola. Este es el momento más difícil para la pareja, ya que se vuelven vulnerables a los depredadores".

Fotografía ganadora del primer premio en la categoría: Dragonflies and butterflies del certamen Close up Photographer of the Year 2021