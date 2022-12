Richard Robinson capturó un momento esperanzador para una población de ballenas que ha sobrevivido contra viento y marea. Obstaculizado por la mala visibilidad, Robinson usó una cámara de pértiga para fotografiar a las ballenas que se movían gradualmente hacia su bote. Empujando su cámara hasta sus límites en el agua oscura, se sintió aliviado al encontrar la imagen nítida y el momento de la cópula cristalizado en el tiempo.

Cuando está lista para aparearse, la hembra de ballena franca austral rueda sobre su espalda, lo que requiere que el macho alcance con su pene el cuerpo de la hembra. Conocida por los maoríes como tohorā, esta población de ballenas de Nueva Zelanda fue cazada hasta casi la extinción en la década de 1800, por lo que cada nueva cría ofrece una nueva esperanza de futuro para la especie.

Esta fotografía fue tomada con el permiso del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda