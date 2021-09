La constelación tatuada

Una escuela de rayas jaspeadas, también conocidas como águilas marinas moteadas -Aetobatus narinari- pasó debajo de mí en una inmersión inolvidable en las Maldivas. Como la mayoría de los buceadores, siempre he encontrado que estas rayas son especialmente fascinantes, ¡pero también muy esquivas!

Fue uno de esos raros momentos de gran admiración e inmensa inspiración. Pude visualizar la imagen que quería y, mientras los rayas se deslizaban sin esfuerzo, nadé con el corazón tratando de mantener el ritmo y posicionarme en el ángulo deseado. Los animales continuaron dándome solo unos momentos para capturar la escena Los científicos han confirmado recientemente que el patrón de tinción de cada rayo es un identificador único, el equivalente a una huella dactilar humana. Me encanta cómo el blanco y negro refuerza esa singularidad, mostrando agudamente el patrón de tinción distintivo, así como las sutiles diferencias de sombreado entre cada individuo.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría Black and White de la competición Nature Photographer of the Year 2021