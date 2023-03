El cono de Arita, es una espectacular formación geológica donde la erosión ha formado un cono casi perfecto que parece perdido en un vasto desierto del Salar de Arizaro en la Puna de Atacama, territorio compartido por Chile y Argentina. Usando un dron, el fotógrafo John Seager pudo capturar la magnífica sombra de Arita en esta hermosa tarde sin nubes.

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: Deserts to Rainforests del certamen Travel Photographer of the Year 2022