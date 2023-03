Un pulpo despliega sus tentáculos alrededor de una nutria hambrienta desesperada por llevarse a sus fauces a la criatura marina. La nutria euroasiática - Lutra lutra- merodeaba una mañana a orillas de un lago marino en la isla de Mull, nadando y buscando comida, cuando arrastró al sabroso pulpo a tierra. Sin embargo, el pulpo no se rendiría fácilmente, y el mamífero tuvo que luchar por su comida cuando su presa se resistió y comenzó a encaramarse con sus largos tentáculos alrededor de la nutria en un intento de defenderse.

Greg Nicholson, el autor de la instantánea cuenta que llegó a la isla una mañana temprano, y que después de observar a un par de águilas por breve espacio de tiempo, trató de localizar algunas nutrias. "Después de alrededor de tres horas de búsqueda, finalmente vi a esta, cazando sola a unos 70 metros de la costa. Después de unos 30 minutos encontró una presa que parecía significativamente más grande. La nutria se dirigió directamente hacia mí mientras me acostaba camuflado sobre las rocas cubiertas de algas y desembarcaba con el pulpo en la orilla", explica Nicholson.