Fotografía ganadora en la categoría: Human / Nature Mientras viajaba por la región rumana de los Cárpatos hace varios años, el fotógrafo Bence Máté se encontró con una escena horrible. En un sitio de desove para ranas comunes -Rana temporaria- cientos de ranas (y varios sapos) yacían muertas en el agua, algunas todavía agarrando a sus parejas con sus patas traseras notablemente fuera de escena. Los cazadores furtivos habían arrancado a los anfibios de la charca mientras intentaban reproducirse, les cortaron las patas traseras para alimentar el comercio de ancas de rana y los arrojaron de nuevo al agua para morir; una muerte habitual entre sus desoves. "Fue la crueldad lo que más me conmocionó", dice Máté, "pero también el daño causado a las poblaciones locales". Cada año, millones de ranas se comercializan en todo el mundo como fuente de alimento. El comercio se alimenta no solo de la recolección de animales salvajes a escala local, como Máté presenció en Rumania, sino también de la agricultura comercial industrial en China y otros países. Si bien la caza furtiva puede poner en peligro a las poblaciones locales, la agricultura comercial en realidad representa una amenaza aún mayor para los anfibios de todo el mundo. "La agricultura masiva y el comercio internacional para abastecer a la industria de las ancas de rana están propagando enfermedades mortales y contribuyendo a la actual crisis de extinción de anfibios", dice el herpetólogo y experto en comercio de vida silvestre Jonathan Kolby. "Dos tipos de patógenos en particular, el hongo quítrido anfibio y el ranavirus, se están propagando a lo largo y ancho del continente por el comercio de ancas de rana y ya han impulsado docenas de disminuciones y extinciones de la población". Para que las ancas de rana permanezcan en el menú de los humanos, se necesitan urgentemente medidas mejoradas de bienestar y control de enfermedades para proteger mejor a los anfibios a nivel mundial.