Cara a cara

Esto es una pelea de blennys. Concretamente de una especie que se encuentra en Japón y Corea del Sur. Su característica más distintiva es su peinado por lo que a menudo se le conoce como el blenny punki o el blenny mexicano. Observar este tipo de escenas, una pelea de blennys, es muy raro porque generalmente se quedan en su guarida y no interactúan con los seres humanos. Pero durante la temporada de reproducción, si un área está demasiado densamente poblada, el blenny se involucrará en feroces peleas por una compañera.

"Blenny" es uno de mis proyectos favoritos, y me costó 3 años obtener esta fotografía. Me gustaría agradecer a mis amigos japoneses que me ayudaron en este proceso de estudio, espera y búsqueda. Al mismo tiempo, me siento muy honrado de compartir este encantador momento con todo el mundo.

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Behaviour en la competición Underwater Photographer of the Year 2021