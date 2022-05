Caminando entre hinojos

La mariposa machaon es una de las mariposas diurnas más bellas de Europa. Tienen una gran envergadura en relación con otras mariposas pero desafortunadamente una consecuencia de su belleza es que la especie es muy popular entre los coleccionistas.

La oruga de esta mariposa, la que aparece en la fotografía tomada por Rubén Pérez Novo, también es muy llamativa por su color verde y amarillo con rayas negras y puntos naranjas. Estas orugas son muy comunes entre los hinojos -Foeniculum vulgare- y les encanta alimentarse de esta planta.

"Cuando encontré esta pequeña oruga machaon ya era un poco tarde y el sol comenzaba a ponerse. En el horizonte había algunos árboles a través de los cuales brillaba la luz del sol, creando un hermoso fondo entre sus hojas. Para iluminar y dar volumen a la oruga utilicé un pequeño panel de led y combinando luz natural y artificial creé esta imagen. La foto fue tomada en una calurosa tarde de verano a mediados de agosto en Ares, La Coruña".