Este tipo de tornado de "broca" es un tornado anticiclónico poco común y que representa alrededor del 2% de los tornados. Aterrizó en tierras de cultivo abiertas, muy cerca de una casa cerca de Simla, en Colorado, y toma su color marrón del suelo arrancado violentamente de la superficie del terreno.

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: Landcapes and Earth Elements del Concurso Travel Photographer of the Year 2020