El bosque resucitado

Esta fotografía fue tomada el Parque Nacional del Bosque Bávaro, cerca de la frontera de Alemania con la República Checa, en 2020, el año del 50 aniversario de la constitución de su figura de protección. "He visitado esta zona durante quince años" explica Radomir Jakubowski, autor de la instantánea. "Hace unos 25 años, una especie de escarabajo de la corteza infestó y acabó con grandes áreas de este bosque. Sin embargo, en los últimos quince años he visto cómo este bosque ha resucitado. Tomé esta imagen durante una mañana de otoño en la que altura de la niebla era perfecta, solo cubría el bosque".

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría Plants and Fungi del certamen Nature Photographer of the Year 2020