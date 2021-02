El bosque encantado

"Esta escalera de hongos captura la magia de esta selva semitropical centenaria situada en Parque Nacional Lamington: un bosque de cuento de hadas repleto de cascadas, árboles centenarios gigantes y vida salvaje" comenta Kevin De Vree, autor de esta fotografía. "Al asimilar toda esta belleza mágica, me pregunté cuándo empezarían a hablar los árboles antiguos y si aparecerían las hadas".

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría Plants and Fungi del certamen Nature Photographer of the Year 2020