La boda blanca

Un oso polar corteja a una hembra durante una tormenta de nieve en Svalbard. "El viento y la nieve eran tan fuertes y soplaban con tanta fuerza que casi no podía mantener mi cámara firme para encuadrar a los osos. Estuvimos perdidos en la tormenta durante horas, sin ningún punto de referencia a nuestro alrededor. Los osos polares blancos se mezclaron perfectamente con el entorno y pensé en la canción de Billy Idol "White Wedding" mientras el blanco me envolvía."

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría Black and White de la competición Nature Photographer of the Year 2021