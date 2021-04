El baile de la manta

Mientras estábamos amarrando el bote del safari submarino en la laguna por la noche, las mantarrayas vinieron por detrás de nuestra para comer plancton. Esta se acercó a nosotros debido a la luz del bote, así que me puse mi snorkel y aletas y me metí en el mar con mi cámara. Esta mantarraya que se alimenta del plancton se volteó repetidamente frente a mí y se hundió profundamente en el agua. La aparición del gigante bailando frente a mí fue como contemplar una obra maestra. Observando la situación de cerca, estaba absorto en abrir el obturador. Esta foto fue tomada apuntando a la mantaraya elevándose desde las profundidades hacia la luz en la superficie del agua.

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Up & Coming en la competición Underwater Photographer of the Year 2021