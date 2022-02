Avispón cazado

"Las hormigas Liometopum viven en grandes colonias en árboles enormes y se nutren de diferentes tipos de alimentos. En la imagen se puede ver cómo un grupo de estas hormigas trabajan juntas en la caza de un avispón. Utilicé un solo flash difuso para iluminar la escena y recorté ligeramente la imagen para llevar al espectador al corazón de la acción. Este interesante comportamiento fue descubierto durante un paseo nocturno en el extenso parque del Castillo de Lednice, en la República Checa".

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Insects del certamen Close up Photographer of the Year 2021