Atrapada en la red

Aunque pueda parecerlo, las personas que estas observando en esta fotografía no están pescando. Más bien todo lo contrario. Lo que puede apreciarse en la cabeza de esta ballena jorobada, no es una red de pesca, si no un cable submarino de Internet que también quedó enredado con su cola y aletas. Los habitantes del pueblo de Kaldfjord trataron de liberar a la yubarta durante toda la noche, sin embargo no fue hasta bien entrada la mañana del día siguiente que fueron capaces de cortar el cable que asía al animal, el cual debía yacer a unos 140 metros de profundad, en el lecho marino. Finalmente, tras más de un día y medio de lucha, lo consiguieron, a la vez que dejaron a los habitantes del área circundante sin conexión a Internet durante aproximadamente dos semanas, lo que le ha valido a la protagonista de la imagen el apodo de "Hacker"

Please Help: Fotografía finalista en la categoría Acuatic Life de la Competición Big Picture Photography Awards 2018