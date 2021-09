Apocalipsis

Esta foto está tomada en Frisia, una provincia del norte de los Países Bajos, durante la reunión invernal de una espectacular nube de estorninos euroasiáticos, Sturnus vulgaris. Justo después de la puesta del sol, el cielo estaba repleto de millones de ellos. Bandadas gigantes se arremolinan y cambian de forma rápidamente a medida que gavilanes y halcones peregrinos se sumergían en ellos.

Un amigo que vive allí me invitó a presenciar la escena. Me quedé asombrado, inmerso en esta inmensidad de tanta vida no humana. Por unos breves instantes las nubes alcanzaron su máxima densidad y ennegrecieron el cielo dando como resultado esta impresión apocalíptica.