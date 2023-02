Esta avispa solo está haciendo lo mejor para sus hijos. Les está proporcionando un lugar seguro para crecer y comida para el proceso: su propio cuerpo. Eso significa que la propia avispa debe morir, pero un parasitoide tiene que hacer lo correcto por su descendencia.

Fotografía finalista en la categoría Animals in Nature del certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2022