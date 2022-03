"Durante la primavera, estos agamas de cabeza de sapo multicolor -Phrynocephalus versicolor- luchan por el territorio. Es difícil captar estos conflictos cortos e intensos. La temperatura en Kalmukia, Rusia, tampoco ayuda, ya que a menudo se eleva por encima de los 30 °C".

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Animals del certamen Close up Photographer of the Year 2021