Abanicos alados

Una prinia cenicienta -Prinia socialis- parece imitar a una bailarina de flamenco actuando con sus abanicos cuando se posa en el tallo de una planta en Akola, India. El ave fue fotografiada en el momento exacto en que sus alas se extendieron para aterrizar: Sunil Thokal, autor de la fotografía, cuenta que vio a dos de estas pequeñas aves paseriformes buscando alimento en un arbusto. "Estaban atrapando insectos, desapareciendo por momentos y luego regresando. Tomé una serie de fotografías y en este caso particular el pájaro perdió el equilibrio y estaba usando sus alas para estabilizarse. En ese momento no lo pensé, pero una vez miré la imagen me pareció como si el pájaro estuviera bailando".