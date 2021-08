"Decidí hacer un recorrido por los famosos viñedos de Langhem, en Italia, pero lo que no sabía era que después de una corta noche de nevadas, a la mañana siguiente iba a tener la suerte de vez a un grupo de corzos saltando entre las hileras de los cultivos".

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Man and Nature de la competición Nature Photographer of the Year 2020