Conoce los finalistas del World Press Photo 2019

La Fundación World Press Photo acaba de anunciar los ganadores de su reconocido concurso del fotoperiodismo. Y con esta, ya se cumplen 62 ediciones del mayor certamen mundial de fotografía de prensa internacional a nivel mundial.

Fundada en 1955, la World Press Photo Foundation es una organización independiente sin fines de lucro con sede en Amsterdam. Se trata de uno de los organismos más importantes para el impulso, desarrollo y la promoción del fotoperiodismo. Desde entonces, el World Press Photo Contest ha reconocido las mejores fotografías en esta modalidad, presentadas, ya bien en forma individual o a modo de historias.

Para la 62ª edición del concurso, la World Press Photo Foundation presentó un importante nuevo premio: el World Press Photo Story of the Year, que a la par del World Press Photo of the Year, honran al fotógrafo cuya creatividad y habilidades visuales fueron capaces de elaborar una historia cuya excelente edición y secuenciación captura o representa una de las grandes historias del periodismo de 2018." La necesidad de imágenes e historias en las que podemos confiar nunca había sido tan grande. Nos enorgullece reconocer a estos periodistas visuales y narradores digitales, y esperamos compartir su trabajo con el mundo en nuestra exposición", declara Lars Boering, director gerente de la World Press Photo Foundation.

Este año, el concurso contó con la participación de 4.738 fotógrafos de 129 países, y los cuales presentaron un total de 78.801 imágenes. Un jurado independiente compuesto por destacados profesionales de la fotografía, seleccionó las imágenes ganadoras y las historias que más importaron al gran publico. De entre todas las entradas, los nominados a los premios de 2019 son 43 fotógrafos de 25 países, de los cuales, 14 son mujeres, lo que supone un aumento significativo de la participación femenina.

Los ganadores de la presente edición se anunciarán en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el 11 de abril en Ámsterdam.