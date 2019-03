Estos son los finalistas del Sony World Photography Awards

Fotografía finalista en la categoría: Sport

Fui a Marrakech para visitar a un amigo, pero me perdí en la medina y me robaron unos niños. Estaba demasiado asustado para defenderme. Me quedé en la casa de mi amigo sin salir por días. Entonces decidí salir. Conocí a un chico del vecindario y le conté lo que pasó. Me invitó a seguirlo. Corrimos por bastante tiempo y llegamos a un lugar oscuro donde algunos chicos estaban boxeando. "Si confías en mí, te haré un hombre fuerte y ya no estarás asustado", dijo el maestro. Practiqué con ellos, sudando y jurando. En mi último día, les pedí tomar algunas fotos. Quería ilustrar este extraño y divertido grupo de boxeadores. Encontré algo grotesco pero también algo dulce en ellos. Se ven muy destrozados pero con mucha determinación, como si estuvieran gritando: "¡Somos los boxeadores de Marrakech y nadie puede detenernos!"

Foto: Filippo Gobbato / Sony World Photography Awards 2019