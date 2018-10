Estas son las mejores fotografías de astronomía de 2018

Segundo puesto en la categoría: Planets, Comets and Asteroids

En el transcurso de solo un año, el fotógrafo logró captar imágenes de la superficie de cada planeta de nuestro Sistema Solar desde su propio jardín. Al comienzo del año, el fotógrafo había capturado el lejano Marte. Más tarde, capturó a Venus, luego a Júpiter y Saturno. En septiembre, el fotógrafo fotografió detalles en la cara rocosa de Mercurio por primera vez y en noviembre registró la región polar de Urano, completando el conjunto. Los planetas más desafiantes, Mercurio, Urano y Neptuno, requirieron imágenes IR (infrarrojas) para resaltar los detalles de la superficie y se han coloreado para que coincidan con su apariencia visual más normal. Todas las imágenes se muestran en el mismo tamaño relativo que aparecerían a través de un telescopio.

St Albans, Hertfordshire, Reino Unido

Home-built 444-mm Dobsonian Newtonian reflector telescope (Mercury used 222-mm Dobsonian), various IR filters for Uranus, Neptune, Mercury, Saturn (L). UV filter for Venus, home-built Equatorial Platform, ZWO ASI174MC/ASI174MM/ ASI290MM camera, various focal lengths f/12 to f/36, various exposures

Foto: Martin Lewis / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year